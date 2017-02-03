KADINA ŞİDDETİ KABUL ETMİYORUZ..!



BİR UMUT...



KİMİNLE KONUŞUYORSUN?



Annen, ablan, kızkardeşin, sevgilin, karın…



Kimin sayıklamaları peki bunlar?



Senin, senin babanın, senin dedenin, senin oğlunun, senin müdürünün, senin patronunun, senin bakanının, balığa ve maça gittiğin arkadaşının…



Dinleyen kim?"



Erkek varlığının hüküm sürdüğü her toplum bu sorunun cevabını vermekten yoksundur. Kadınının sosyal hayata kazandırılması çağdaş bir yaklaşım olacaktır ve hakların eşitliği ile kadına ait olduğu kimlik verilecektir.



Kurmuş olduğu Şehrin Azizleri projesiyle üretim yapmaya başlayan genç yazar Serkan Aksu'nun kaleme aldığı oyunu olağan üstü reji performansıyla Eraslan Sağlam yönetiyor.



Oyun kadın ve erkeğin varoluş sıkıntılarının üstüne giderek suç, ceza ve sağaltım kavramlarına farklı bir bakış sunuyor.



Çocuklarımızın ilk eğitimlerini aldıkları aile ortamında özellikle erkek çocuklarının yetişirken rol model aldıkları babalarının annelerine yaklaşımları çok önemlidir. Erkek çocuklarımızın babalarından yola çıkarak doğru bildikleri bir çok yanlışları mevcuttur.



Erkek çocuklarımıza "Sen erkek adamsın elinin kiri" kız çocuklarımıza"Senin o saatte dışarıda ne işin var, senin fikrin olamaz otur oturduğun yerde" demek onları yetiştirirken yapılan en büyük kötülüktür.



Bütün bu bakış açılarının anlatıldığı oyunumuz üslup olarak ülkenin mevcutta varlığını sürdüren ahlak kurallarını ve tarihsel siyasi panoramasını yok saymayarak nefesi yettiğince daha çok insana ulaşma derdindedir.



EKİP ADI: Tiyatro Şehrin Azizleri



YAZAR: SERKAN AKSU YÖNETMEN: ERASLAN SAĞLAM YAPIM: Tiyatro Şehrin Azizleri



OYUNCULAR: AYNUR SAĞIR, BAŞAK ÇOLPAN, SERKAN AKSU, SERKAN ORTAÇ



EKİP SORUMLUSU: SERKAN AKSU



OYUN ADI: Kiminle Konuşuyorsun?



OYUN TÜRÜ: Dram SÜRESİ: 65 dakika(tek perde) OYUN YAŞ SINIRI: +7



SERKAN AKSU



05057616280



BİLETLER BİLETİVA;



http://www.biletiva.com/place/TIYATRO_SEHRIN_AZIZLERI