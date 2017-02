Kimi Dinlenme Tesislerine Kimisi de Evlere Sığındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, dinlenme tesisleri ve restoranlara sığınırken, bazı vatandaşlar ise yolda kalanlara ev ve işyerlerini açtı.



Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden bu yana kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, birçok araç yollarda kaldı. Sahil mevkiinde mahsur kalan vatandaşlar, restoran ve dinlenme tesislerine sığındı. Çok sayıda araç, tır ve yolcu otobüsünün yolda kaldığını belirten restoran sahibi Bülent Akgün, sadece restoranlarına yaklaşık 200 kişinin sığındığını söyledi.



Restorana sığınan yolcular ise, yoğun tipi ve kar nedeniyle yolda mahsur kaldıkları için restorana sığındıklarını ifade ederek, ilçedeki konaklama mekanlarının da dolu olması nedeniyle burada beklediklerini ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.



Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban da yolda kalan vatandaşları ziyaret ederek yakından ilgilenirken, yolda kalan yolcuların ilçedeki pansiyonlu okul ve yurtlara yerleştirildikleri öğrenildi.



YOLDA KALANLARA EVLERİNİ VE İŞ YERLERİNİ AÇTI Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hayatın felç olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde duyarlı halk ve esnaf örnek bir davranışa imza atarak kardan dolayı yollarda kalanlara evlerini ve iş yerlerini açtı. İlçedeki birçok AVM ve iş yeri sabaha kadar açık kalarak misafirlerini ağırlayacak. Birçok yolun tipiden dolayı kapalı olduğu ilçede polis, araçları giriş ve çıkışlarda bekleterek, geri çeviriyor. İlçe merkezine dönmek zorunda kalan vatandaşların yardımına ise duyarlı Bitlis halkı koşarak evlerini ve iş yerlerini açıyor.



Tatvan Devlet Hastanesi personeli ve hastaneye giden hasta ve hasta yakınları ise geceyi mahsur kaldıkları hastanede geçirmek zorunda kaldı. Gündüz vardiyası için Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Kapalı Cezaevine giden infaz koruma memurları da cezaevinde mahsur kaldı. Yolların kapalı olması sebebiyle vardiya değişimi yapılamadı.



Öte yandan, Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesince oluşturulan kriz masası ile yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya ve kurtarılmaya çalışılıyor.



(Hakan Okay -Serdar Adıyaman /İHA) - BİTLİS