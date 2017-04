"Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti" oyunu nisan ayında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde...



Muhsin Ertuğrul. Rejisör, oyuncu, yönetici ve yapımcı. "Yarın kıyamet kopacağını bilsem yine de bugün bir sahne açardım" diyen bir sanatçı. Kimilerine göre ustasız usta, kimilerine göre ise otoriter bir tek adam, yahut batı taklitçisi... Bu yaşlı adam oturmuş, anılarını yazıyor. Belki de tiyatromuzun tarihini yazıyor.



Ve yazarken ona iki hayalet eşlik ediyor. Eşlik etmekle kalmıyor, tarihin yazılmasına katkıda bulunuyorlar. Dahası bu işe Shakespeare'in Hamlet'ini de ortak ediyorlar. Türkiye'de ilk kez Hamlet'i oynayan ekip şimdi de birlikte son kez Hamlet'i oynayacaklar. Muhsin Bey'in son Hamlet'ini.



Hayaletlerden biri Muhsin Bey'in ilk hocam dediği Ermeni aktör Vahram Papazyan. Onun sayesinde madalyonun diğer yüzüyle, Ermeni sanatkarların mirasıyla yüzleşiyoruz.



Diğeri ise hayal ürünü bir kadın; Latife Hanım... Onun hikayesi ise önünde yürüyecek yol olmayan, yürüdükçe arkalarında yol bırakan ilk kadın oyuncularımızın sahneye çıkma serüvenlerini anlatıyor.



Muhsin Bey ve eski dostlarının sohbetiyle ölülerin ve dirilerin zamanı buluşuyor. Geçmiş bugün için yeniden yaşanıyor. Tiyatromuzun Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan geçmişi spot ışıklarının önüne çıkıyor.



Ve Muhsin Bey hatırladıkça yılların öğüttüğü belleğimiz tazeleniyor.



Reji ve Metin: Ekip Çalışması



Metin Düzenleme: Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin



Oyuncular: Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin



Proje Danışmanı: Ömer F. Kurhan



Müzik: Aybars GülümserDekor: Özgür Eren



Işık: Levent Soy, Özgür Eren



Kostüm: Banu Açıkdeniz, Duygu Dalyanoğlu



Afiş: Zeycan Alkış



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır