Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti

"Kim Var Orada?

Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti

"Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti" oyunu nisan ayında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde...

Muhsin Ertuğrul. Rejisör, oyuncu, yönetici ve yapımcı. "Yarın kıyamet kopacağını bilsem yine de bugün bir sahne açardım" diyen bir sanatçı. Kimilerine göre ustasız usta, kimilerine göre ise otoriter bir tek adam, yahut batı taklitçisi... Bu yaşlı adam oturmuş, anılarını yazıyor. Belki de tiyatromuzun tarihini yazıyor. 

Ve yazarken ona iki hayalet eşlik ediyor. Eşlik etmekle kalmıyor, tarihin yazılmasına katkıda bulunuyorlar. Dahası bu işe Shakespeare'in Hamlet'ini de ortak ediyorlar. Türkiye'de ilk kez Hamlet'i oynayan ekip şimdi de birlikte son kez Hamlet'i oynayacaklar. Muhsin Bey'in son Hamlet'ini.

Hayaletlerden biri Muhsin Bey'in ilk hocam dediği Ermeni aktör Vahram Papazyan. Onun sayesinde madalyonun diğer yüzüyle, Ermeni sanatkarların mirasıyla yüzleşiyoruz. 

Diğeri ise hayal ürünü bir kadın; Latife Hanım... Onun hikayesi ise önünde yürüyecek yol olmayan, yürüdükçe arkalarında yol bırakan ilk kadın oyuncularımızın sahneye çıkma serüvenlerini anlatıyor. 

Muhsin Bey ve eski dostlarının sohbetiyle ölülerin ve dirilerin zamanı buluşuyor. Geçmiş bugün için yeniden yaşanıyor. Tiyatromuzun Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan geçmişi spot ışıklarının önüne çıkıyor. 

Ve Muhsin Bey hatırladıkça yılların öğüttüğü belleğimiz tazeleniyor. 

Reji ve Metin: Ekip Çalışması 

Metin Düzenleme: Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin

Oyuncular: Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin

Proje Danışmanı: Ömer F. Kurhan

Müzik: Aybars GülümserDekor: Özgür Eren

Işık: Levent Soy, Özgür Eren

Kostüm: Banu Açıkdeniz, Duygu Dalyanoğlu

Afiş: Zeycan Alkış

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi

Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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