Bir çok araştırma göstermektedir ki herhangi bir sınavda en iyi performansı sergilemenin yolu düzenli çalışmanın yanında sınav esnasındaki kaygıyı kontrol altına almaktan geçer. Kaygıyı fark edip nasıl baş edeceğini bilmek dikkatsizliğin önüne geçip, bilgiyi doğru zamanda rahat bir şekilde çağırıp kullanabilmenizi sağlar. Nefes kontrolü, odaklanma, test tekniklerini bilmek kaygınızı kontrol etmede size yarar sağlar.



Bütün bunları kahkaha yogası ve sanatla dışavurum teknikleri ile eğlenerek öğrenmeye, sınav kaygısından kurtulmaya ne dersiniz?



O zaman haydi, "Kim korkar TEOG'dan!!!"



Etkinliğe katılım sınırlıdır. Lütfen 505 517 00 98 veya 505 761 00 81 nolu telefonlardan bize ulaşarak kayıt olunuz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Saruhan Apt.



Mekan Adresi : Türkocağı Cd. 1364. Sk. Saruhan Apt. 6/6 Balgat Ankara



Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Kim Korkar TEOG'dan



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır