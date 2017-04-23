Kim Kardashian ve Kylie Jenner Yeni Kozmetik Ürünlerini Tanıttı

Dünyanın yakından takip ettiği Kardashian'lar kozmetik koleksiyonlarını tanıttı. Dünyanın yakından takıp ettiği Kardashian'lar gündemimize kimi zaman skandalları ile kimi zaman yaptıkları işlerle gelmeye devam ediyor.



Kylie Jenner'in çıkardığı "Kylie Kozmetik" ruj markasına, ablası Kim Kardashian da dahil oldu. Ruj markası için bir araya gelen kardeşler, lansman fotoğrafları için kamera karşına geçti.



İlk olarak Kylie Jenner'in Snapchat hesabından duyurduğu ortaklık, resmi bir hal aldı. 4 farklı renk tonu ile piyasaya giriş yapacak olan marka, şimdiden hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kylie, uzun zamandır bu ortaklığı beklediğini belirtirken, ablası ile çalışmaktan da heyecan duyduğunu dile getirdi. Kim Kardashian'ın özel olarak seçtiği 4 farklı renk ile 25 Nisan günü internet sitelerinden piyasaya sürülecek.