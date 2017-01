Kim Kardashian Sessizliğini Bozdu: Sırtımdan Vuracaklar

Yeni sezonda yayın hayatına E! TV'de devam edecek 'Keeping Up With The Kardahians' programı için çekilen fragmanda, Kardashian'ın soygunla ilgili sözlerine yer verildi.

''BENİ SIRTIMDAN VURACAKLAR''

Yaşadıklarını kız kardeşleri Khloe ve Kourtney'ye anlatan Kim Kardashian, gözyaşları içinde "Beni sırtımdan vuracaklar… Kaçamayacağım… Bu olay aklıma gelince çok üzülüyorum." dedi.

MİLYONLARCA DOLARLIK MÜCEVHERLERİ ÇALINMIŞTI

​Kardashian, moda haftasına katılmak için bulunduğu Paris'te kaldığı lüks daireye sabahın erken saatlerinde giren polis kıyafetli kişiler tarafından soyulmuştu. Bağlanarak rehin alınan ve banyoya kilitlenen ünlü yıldızın milyonlarca dolar değerinde mücevherleri çalınmıştı.