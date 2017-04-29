Kim Kardashian'ın Üvey Kardeşi Kylie Jenner'dan Cesur Paylaşım

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi dünyaca ünlü model Kylie Jenner, Instagram hesabından so yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

226 BİN BEĞENİ ALDI

Cesur pozlarıyla tanınan ünlü model, son olarak sütyensiz giydiği kısa triko kazağıyla poz verdi.Kylie göğüslerinin alt ucunun gözüktüğü pozunu Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımıyla ablası Kim'i aratmayan Kylie'nin fotoğrafı 226 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Kylie'nin Instagram paylaşımı: