Kim Kardashian, Kalçasındaki Selülitlerle Sosyal Medyayı Salladı

Yalnızca ABD'nin değil dünyanın en ünlü ailesi olma yolunda ilerleyen Kardashian'lar, bu kez Meksika tatilinde görüntülendi. Kim Kardashian'ın selülitleri sosyal medyayı adeta salladı.

KALDIKLARI OTELİN BİR GÜNLÜĞÜ 60 BİNE YAKIN

Kim, kardeşi Kourtney Kardashian'ı 38'inci doğum günü için tatil merkezi Casa Aramara'ya götürdü. İkilinin, kaldığı otele gecelik ödedikleri ücret yaklaşık 16 bin 600 dolardı.

KARDASHİAN'IN KALÇASINDAKİ SELÜLİTLER ANINDA DİKKAT ÇEKTİ

Havuz başında ve okyanus kıyısında görüntülenen Kardashian'ların bikinili fotoğrafları, sosyal medyada ses getirdi. Fotoğraflarda Kardashian'ın kalçasındaki selülitler dikkati çekiyor. Büyük kalçalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Kim'in selülitleri, televizyon programlarında bile tartışma konusu oldu. Kardashian'lara tatilde bir grup arkadaşı da eşlik ediyor.











