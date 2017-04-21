Kim Kardashian, Transparan Tişörtüne Meryem Ana Yaması Yaptırdı

Daha önce sosyal medya hesabından Meryem Ana'ya ait fotoğrafı değiştirip yerine kendi yüzünü koyan Kim Kardashian takipçileri tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Dün Los Angeles'te transparan siyah elbisesi ile görüntülenen Kim Kardashian'ın bu tepkileri pek umursamadığı görüldü. Ünlü yıldız, giydiği isyah elbisenin üzerine Meryem ana fotoğrafını yama olarak yapıştırdı.

"DİNİ DEĞERLERDEN ELİNİ ÇEK"

Bu davranışıyla da bazı kesimlerin hedef tahtasına oturtuğu Kim Kardashian'a "dini değerleden elini çek" çağrısı yapıldı.

Ünlü yıldız böyle görüntülendi;