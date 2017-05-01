Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, İtalya'da Cagliari Takımını Tutuyor
İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un takımında Kuzey Koreli futbolcu bulunan İtalyan takımı Cagliari'yi desteklediğini yazdı.
Son dönemde gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un İtalyan ekibi Cagliari'yi tuttuğu ortaya çıktı.
İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı habere göre Kim; 18 yaşındaki Kuzey Koreli forvet oyuncusu Kwang-Song Han nedeniyle Cagliari'yi destekliyor.
İTALYA'DA OYNAYAN İLK FUTBOLCU
Han, Torino'yu yendikleri maçta attığı golle ülkesinin İtalya Seria A'da gol atan ilk futbolcusu olmuştu.
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