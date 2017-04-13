Kim Doktor Olmak İster' Konulu Kompozisyon Yarışması Düzenlendi

VM Medical Park Bursa Hastanesi, geleceğin teminatı olan çocuklar için hekimlik mesleği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla, öğrencilerin kalemiyle kompozisyon yarışması düzenledi.



VM Medical Park Bursa Hastanesi, 4. sınıf öğrencileri arasında 'Kim Doktor Olmak İster?' temalı kompozisyon yarışmasına öğrencilerin yoğun talebi oldu. Jüri Üyeliğini Olay Medya Yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yılmaz Ata'nın yaptığı yarışmanın sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak.



22 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek ödül töreninde birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye saat hediye edilecek. - BURSA