Kilyos Açığında Gemi Kazası

İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Karadeniz'de Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı.

İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Karadeniz'de Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı....

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