Kilolarından Kurtuldu "Görünmez Adam" Oldu

ÖZKAN BEYER - İnsanların bakışlarından duyduğu rahatsızlık yüzünden tüp mide ameliyatı olan Gaziantepli 39 yaşındaki Eray Doğan, 2 yılda 96 kilo yükten kurtuldu.



Gaziantep'te perdecilik sektöründe çalışan Doğan, zamanla aldığı kilolar yüzünden 176 kiloya kadar ulaştı.



Aşırı kiloları nedeniyle hem sosyal hayatında hem de psikolojik olarak sorunlar yaşamaya başlayan Doğan, 2 yıl önce tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.



Kentteki Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde geçirdiği ameliyatın ardından zayıflamaya başlayan Doğan, 2 yıl içerisinde 96 kilo vererek 80 kiloya kadar düştü.



İnsanların arasına girmekten bile çekindiği kilolarından kurtulmanın keyfini çıkaran Doğan, artık dikkat çekmediği için kendisini "Görünmez Adam" olarak tanımlıyor.



"Artık daha mutluyum, kendimle barışığım"



Eray Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepli olduğunu ve yemek yemeyi çok sevdiğini söyledi.



Eskiden sabahları ciğer kavurması, öğlen ve akşam da kebap yediğini anlatan Doğan, zamanla 176 kiloya kadar ulaştığını belirtti.



Kiloları nedeniyle insanların kendilerine bakmalarından rahatsızlık duymaya başladığını, bu nedenle ailesiyle oturup tüp mide ameliyatı yaptırmaya karar verdiğini aktaran Doğan, ağabeyi ve kardeşinin karşı çıkmaları üzerine onlar şehir dışında olduğu bir gün ameliyat olduğunu kaydetti.



Ameliyatın ardından yavaş yavaş kilo verdiğini ve 2 yılda 80 kiloya düştüğünü belirten Doğan, şöyle devam etti:



"Artık işimde daha iyiyim. Artık daha mutluyum, kendimle barışığım. Eskiden işimi yaparken bile zorlanıyordum. Artık herhangi bir sorun yaşamıyorum. Daha önce önyargılarım vardı. Ancak doktorum Başar Aksoy ile tanışınca ön yargılarımızı aştık. 2 yıl içerisinde 96 kilo verdim. Bununla beraber hem spor yaptım hem de yediklerime, içtiklerime dikkat ettim. Sağlıklı beslendim. Kilolarımla kurtulunca en önemlisi inandığım gibi yaşamaya başladım. Yaşadığım gibi inanmak değil de inandığım gibi yaşamaya başladım. Bunun adına 'Görünmez Adam' diyorum. 'Görünmez Adam' oldum. Bir sokakta, çarşıda yürürken 'aaaa' diye dönüp bakan yok. Normal sıradan bir vatandaş oldum. Bunun içinde yüz binlerce kere şükürler olsun."



Kendisini kilo verdikten sonra daha sağlıklı hissettiğini anlatan Doğan, yeme alışkanlığını tamamen değiştirdiğini, artık daha sağlıklı beslendiğini söyledi.



"Eskiden 3 kişinin yediğini yiyordu"



Doğan'ın ağabeyi Oktay Doğan ise kardeşinin eskiden yemek yemediği zaman sinirlendiğini anlattı.



İşleri gereği kardeşiyle sürekli seyahat yaptıklarını belirten Doğan, "Çok yoğun çalıştığımızdan yemek yiyemediği zamanlar agresif oluyordu. Seyahatler boyunca yemek yiyemediği için benimle uzun süre konuşmadığı oluyordu. Artık seyahate gidince çok fazla yemek aramıyor. Eskiden 3 kişinin yediği yemeği yiyordu." diye konuştu.



"Yıkım içerisindeydi"



Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Klinik Sorunlusu Yrd. Doç. Dr. Başar Aksoy ise Doğan'ın yaklaşık 2 yıl önce şişmanlık nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyledi.



Doğan'ın 176 kiloyla kendilerine geldiğini anlatan Aksoy, "Hastamız bize ilk geldiğinde hem sağlık sorunları vardı hem de psikolojik anlamda yıkım içerisindeydi. Şişmanlığın getirdiği ciddi sorunları vardı. Hastamızın zamanla fobisi oluşmuştu. Sosyal ortamlara girerken sıkıntılar yaşıyordu. Ameliyatından sonra 3 aylık çok yakın bir takipten geçti. En son bu hale geldi. Yaptığımız ameliyat sonucunda 80 kiloya indi. Bu tür ameliyatların ehil kişilerce yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.