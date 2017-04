Kilo Verdiren 3 Süper Besin; Domates, Karabiber, Ananas

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kilo vermek ve zayıflamanın çağımızın en yaygın sorunlarından bir tanesi olan obezite nedeniyle gündemdeki konular arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, zayıflamak isteyen kişilerin de sağlıklı zayıflamak için bir takım hususlara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kilo verdiren 3 besinden ilkinin domates olduğunu belirterek, "Domates, demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri ile A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle içeriğinde bulunan fazlaca lif kabuklarıyla tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Domates, mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı giderir. İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına katkıda bulunur. Cilt sağlığı için de faydalı olan domates, yaşlanmayı geciktirir ve cildi canlandırıp tazelik verir. Domates, C vitamini ve içeriğindeki asitler sayesinde metabolizma sürecini hızlandırmayı sağlar. Bu durumda da kilo vermeniz kolaylaşır. Aynı zamanda karaciğerin yüksek miktarda yağ tortusunu süzmesini de yardımcı olur. Kalori kontrolü yaparken vücudumuzun vitamin ve mineral eksikliği çekmemesi için domates suyu içebilirsiniz. Düşük kalorili olan taze domates suyu hem vücudun ihtiyaç duyduğu suyu sağlar hem de daha uzun süre tok hissedilmesine yardımcı olur. Domatesin A vitamini bakımından zengin olması da saç sağlığı için faydalıdır. A vitamini saç köklerini güçlendirir ve saça doğal bir parlaklık verir. Domates, C vitamini ve içeriğindeki asitler sayesinde metabolizma sürecini hızlandırmayı sağlar. Bu durumda da kilo vermeniz kolaylaşır. A vitamini ve potasyum yönünden zengin olan domatesin içindeki asitler ayrıca cildi sıkılaştırır" dedi.



"Karabiber sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar"



Dünyada en çok kullanılan baharatlardan birisinin karabiber olduğunu ifade eden Enç, "Bu baharatın faydaları saymakla bitmez. Anormal kalp hızı, akne, anemi, astım, şişkinlik, damar sertliği, tansiyon hastalıkları, çıban, kanser, kalp ve damar hastalıkları, kolik, soğuk algınlığı, öksürük, kabızlık gibi bir çok probleme karşı oldukça etkilidir. Karabiber, sindirim sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmasına katkıda bulunarak hazmı kolaylaştırır. İdrar ve gaz söktürücü etkisi ile kabızlığa birebirdir. Bunlardan ayrı Karabiber, mide ekşimesi ve sindirim sorunlarına çaredir ve vücuttaki yağları da yakar. Karabiberin içerdiği etken piperin maddesi, sinir sisteminizi alarma geçirir ve metabolizma sürecinizi ateşler. Böylece daha fazla kalori yakılmış olur. Ayrıca metabolik süreci etkileyerek, yeni yağ hücresi oluşumunu da engellemektedir" açıklamalarında bulundu.



Son olarak kilo vermede yardımcı olan üçüncü besinin ananas olduğunu belirten Enç, "Ananas insan vücudu için adeta bir hazinedir. Çünkü içerisinde beden için gerekli olan vitaminlerin tamamı vardır. Ayrıca mineral bakımından da oldukça zengindir ve 16 minerali içerisinde barındırır. Bu nedenle de oldukça faydalı bir besindir. İçerdiği su miktarı fazla olan bu besin zayıflamak isteyenler için de tüketilmesi gereken bir besindir. İçerisinde bulunan Protein mayası yiyeceklerin proteinini çözer. Özellikle et ve et ürünlerinin sindirilmesinde etkilidir. Bu etkilerine bağlı olarak sindirim sistemine doğrudan etki yapar ve mide çalışmasını hızlandırır. Bağırsakların da temizlenmesini sağlar. Stresin önüne geçer. İçerdiği B vitamininin etkisiyle saçın parlamasına yardımcı olur ve cilde nem verir. Ananas, bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçirir ve güçlendirir. Bu içerdiği özlerle yağ yakıcı sulu meyve, proteini parçalayan ve vücudun metabolizma hızını artıran bromelain enzimi kaynağıdır. Selülit tedavisine de yardımcıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL