Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Kervan Sokakta Devam Ediyor

Osmaniye Mahallesi Kervan sokakta kilit parke taşı döşeme çalışmaları hızla devam ediyor.



Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yol kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından yapılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor. Yollar standartlara uygun bir şekilde yenilenmekte olup, yolların tam anlamıyla bitmesinden sonra kent modern bir görünüme kavuşacaktır. Bu kapsamda, bozuk ve bakımsız yollar en kısa zamanda bitirilip, halkın hizmetine sunulacaktır. Yapılan çalışmalarla mahalle ve sokak aralarının daha estetik bir görünüme kavuşması için kilit parke döşeme çalışmaları ilçenin birçok mahalle ve sokağında planlanan yol haritası üzerinde yürütülmeye devam edecektir. - DÜZCE