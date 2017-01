Kilisli Kadınlar "Yardım Timi"Yle Görev Başında

İZZET MAZI - Kilis Belediyesince, kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar ile diğer ihtiyaç sahiplerinin tespiti için 100 kadın gönüllünün yer aldığı "yardım timi" oluşturuldu.



Belediye tarafından başlatılan "Bir Bot, Bir Mont" kampanyası kapsamında faaliyet gösteren gönüllüler, kent genelinde çalışmalarını 2 aydır sürdürüyor.



Kampanya çerçevesinde gönüllü 100 kadından oluşturulan 25 yardım timi, mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar ve ev ziyaretleriyle ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor.



İlk olarak ailelerle irtibata geçen kadınlar, hayırseverlerden topladıkları gıda, battaniye ve kıyafet gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu kolileri kapı kapı dolaşarak ailelere ulaştırıyor.



-"Bir Bot, Bir Mont" kampanyası



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde öncelikle 40 aileye ulaşmak amacıyla "Bir Bot, Bir Mont" kampanyası başlattıklarını, projeyle şimdiye kadar 15 bin ihtiyaç sahibine ulaştıklarını belirtti.



Proje kapsamında gönüllü kadınların kentteki evleri tek tek ziyaret ederek ailelerin hallerini hatırlarını sorduklarını anlatan Kara, daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmada yaşanan sıkıntıları gidermek için gönüllü kadınlardan yardım timi kurduklarını söyledi.



Hedeflerinin tüm kenti tarayıp ihtiyaç sahibi Suriyelilere ve Türk vatandaşlara ulaşmak olduğunu vurgulayan Kara, şöyle devam etti:



"Şu anda Kilis, Suriye'deki olaylardan en çok etkilenen, en çok sıkıntı çeken ve en çok da ihtiyaç sahiplerinin olduğu yer olarak ortaya çıkıyor. Biz burada insanların umudunu yeşertmek zorundayız. Barışı burada yaşatmak ve dünyaya duyurmak zorundayız. Onun için de buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız lazımdı. Yardımlarla ilgili en büyük öncelik, yardımların doğru zamanda, doğru zeminde ve doğru insanlara ulaştırılmasıydı. Bu konuda bazı eksiklikler ve hatalar oluyordu. Onun için de biz tamamen gönüllü bayanlardan oluşan 100 kişilik tim kurduk. Timin özelliği yardımları bir an önce doğru zamanda, doğru zeminde ve doğru noktaya ulaştırmak olmalıydı. Arkadaşlarımız sabah işbaşı yapıp ihtiyaç sahiplerini tarıyorlar ve tek tek evlere giriyor ihtiyaç sahiplerini tespit ediyorlar."



Ekiplerin düzenli olarak her gün çalışmalara katıldığını aktaran Kara, sabah tespit edilen ailelere öğleden sonra yardımların iletildiğine dikkati çekti.



Kara, kentteki ihtiyaçların tamamlanmasının ardından ellerinde kalan malzemelerin sınır ötesindeki Suriyeli ailelere ulaştırılacağını dile getirerek hayırseverlerden yardımlarını esirgememelerini istedi.



Yardımları gerçek sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorlar



Gönüllülerden Selver Polat, belediyenin oluşturduğu timde görev yapmanın sevincini yaşadığını ifade etti. Saha çalışmasıyla ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini dile getiren Polat, aileler için gıda, kıyafet, ayakkabı, battaniye, çocuk bezi, mama gibi malzemeler hazırladıklarını ve böylece ailelerin sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm olduklarını belirtti.



Elif Doğan da yardımların sağanak gibi yağdığını aktararak bu durumun kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.



Kübra Seslioğlu da yardım timinde bulunduğu için mutlu olduğuna işaret ederek "Gerçekten bunun manevi hazzı çok başka. Çocukların gözlerinde gördüğümüz o ışık bize güç veriyor." dedi.



Ayşegül Yılmaz da belediyenin böyle bir tim oluşturduğunu duyunca hiç düşünmeden içinde olmaya karar verdiğini vurguladı. Gittikleri her evde dualarla karşılanıp dualarla uğurlandıklarını anlatan Yılmaz, "Kendimi onların yerine koydum. Evlatlarımın isteklerini yerine getiremeseydim ne yaparım diye düşündüm ve elimden geleni yapmaya çalıştım." görüşünü kaydetti.