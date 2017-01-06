Kilis'ten Suriye'ye 14 Tırlık Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen gıda, battaniye ve kışlık giysilerden oluşan 14 tırlık yardım malzemesi, Suriye'ye gönderildi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Ofisi Sorumlusu Serkan Öktem, AA muhabirine, teslim aldıkları 14 tır dolusu malzemeyi Halep ve çevresindeki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere dağıtacaklarını söyledi.



İHH olarak Halep için başlatılan kampanya kapsamında şu ana kadar bin 136 tır yardım malzemesini Suriye'ye yolladıklarını anlatan Öktem, "Bugün itibariyle de Konya, İzmir, Bursa ve çeşitli illerden gelen tırlarımızı Azez ve Cerablus hattı arasında bulunan kamp bölgeleri içerisindeki insanlara dağıtılmak üzere yolluyoruz. Araçlarda, un ve gıda maddeleri var. Aynı zamanda kamplardaki çadırlar içinde kullanılacak malzemeler bulunmakta." diye konuştu.



Bağışlarla temin edilen gıda, battaniye, yatak ve kışlık giysilerden oluşan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine hava şartlarının ağırlaştığı bugünlerde ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Öktem, hayırsever vatandaşlardan desteklerini esirgememelerini istedi.