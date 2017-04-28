Kilis'ten 104 Milyon Dolarlık İhracat

Kilis'ten 2016'da 104 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.



Kilis'in ihracat rakamı 2016 yılı için 104 milyon Dolar oldu. İthalat rakamı 32 milyon dolar olarak gerçekleştiği Kilis, 2016 yılında ihracatta 49, ithalatta tüm iller içinde 63. sırada yer aldı. Kilis, 2016'da en çok ihracatı Ağustos ayında gerçekleştirdi. Kilis'in 2016 yılı geçici ihracat rakamlarına göre en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Suriye, Kırgızistan, Irak, Ukrayna ve İran oldu. Suriye'ye ihracat değeri 20 milyon dolar olarak gerçekleşirken ikinci sıradaki Kırgızistan'a ihracat değeri 19 milyon dolar oldu. Yine aynı dönem için en çok ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla Suriye, Irak, Çin, Brezilya ve İtalya oldu. Suriye'den yapılan ithalat değeri 9 milyon Dolar değerinde olurken ikinci sıradaki Irak'tan yapılan ithalatın değeri 5 milyon dolar oldu. Kilis'te 2016 yılında ihracatı en yüksek fasıl örme giyim eşyaları oldu. İthalatı en yüksek fasıl ise pamuk ve pamuklu mensucat oldu. - KİLİS