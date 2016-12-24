Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle Kilis'te gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çıldıroba köyü sınır hattında devriye görevi yapan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Alsancak Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 7 zanlının, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çıldıroba köyü sınır hattında devriye görevi yapan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Alsancak Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, 4 gün önce Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına almıştı.
Kilis'teki Terör Operasyonu
Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle Kilis'te gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle Kilis'te gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.
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