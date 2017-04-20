Kilis'te, yöresel yemekler yarıştı



KİLİS'te, düzenlenen yemek yarışmasında yöresel lezzetler görücüye çıktı.



Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ÇATOM işbirliği ile gerçekleştirilen 'Kilis Yöresel Yemek Yarışması' İslambey Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde yapıldı. En iyi yöresel yemeğin seçildiği yarışmasının jürisinde; Vali İsmail Çatalı'nın eşi Sebahat Çataklı, yazarı Raife Tuncay Belgin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, gıda mühendisi Hülya Soydinç, Ekrem Çetin Kız Meslek Lisesi Müdürü Leyla Yarımdağ, 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi Fethullah Yıldız, ile işletmeci Mehmet Asya yaptı.



Kadınlar tarafından yapılan Kilis'e özgü yemeklerin yer aldığı yarışmada, lezzetin yanında sunuma da önem verildi. Bakır ve işlemeli orijinal kaplarda sunulan yemekler, hem göze hem damağa hitap etti. Yöresel yemeklerin tadına bakan jüri üyelerinin oylaması sonucu birinciliğe Mustafa Kın Anadolu Kız Meslek Lisesi, ikinciliği Hayırda Yarışma Derneği üçüncülüğü ise Ruhi Zade Konağı kazandı.



Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerini Vali İsmail Çataklı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat ile İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Aldemir verdi.