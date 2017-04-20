Kilis'te Yöresel Yemekler Yarışması

Kilis İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen en güzel "Geleneksel Kilis Yemekleri" yarışması yoğun ilgi gördü.



İslambey Çok Amaçlı Toplum Merkezi bahçesinde düzenlenen yarışmada, damak tadının yanında sunum şekline de önem verildi.



Bakır ve işlemeli kaplarda sunulan yemekler hem göze hem damağa hitap etti.



Kent genelinde 10 kurumun katıldığı yarışmada, "Kübil Müşviyye, ekşili malkıta ve patlıcan öldürmesi" adlı yemeklerle Mustafa Kın Anadolu Meslek Lisesi birinci, "Şıhıl mahşi, yoğurtlu köfte, öcce" ile Hayırda Yarış Derneği ikinci, "Ali nazik, yoğurtlu köfte ve şıhıl möhşe" ile Kilis Belediyesi Ruhizade Konağı ise üçüncü oldu.



İl Kültür Turizm Müdürü Abdullah Aldemir, programda yaptığı konuşmada, Kilis'in özellikle yemek kültürü ve mutfak zenginliğiyle dikkat çektiğini belirtti.



Kilis mutfağının Gaziantep ve Halep mutfağını kapsayan bir özelliğe sahip olduğunu anlatan Aldemir, düzenlenen bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin gelecek kuşaklara daha kolay aktarılmasını sağladığına işaret etti.



Aldemir, "Hedefimiz, ilimizin en önemli kültürel değerlerinden olan yemeklerimizi tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bundan sonraki etkinlikleri de ulusal bazda gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."



Program, yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.