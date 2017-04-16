Kilis'te Vatandaşlar Oy Kullandı

Kilis'te, vatandaşlar, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy vermeye sabah saat 07.00'de başladı .



Kilis ve ilçelerinde 334 sandıkta 81 bin 118 kişi sandık başına gidecek. Sabah 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi akşam 16.00'da sona erecek. Kilisli vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu merkezlere giderek oy kullanmaya başladı. - KİLİS