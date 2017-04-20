Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'in Polateli ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk edildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Polateli ilçesine bağlı Eğlen köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan, sürücüsünün adı ve plakası açıklanmayan bir otomobilde arama yapan ekipler, 1 kilo 360 gram eroin, tabanca, şarjör ve 15 mermi buldu.



"Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Uyuşturucunun Suriye'den getirildiği belirlendi.