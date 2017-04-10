Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te düzenlenen iki ayrı operasyonda 43 bin 290 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PYD üyelerinin Suriye'den yurda uyuşturucu sevk ettiği istihbaratı üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.



Musabeyli ilçesine bağlı Sapkanlı Köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası açıklanmayan iki motosikleti durduran ekipler, yaptıkları aramada, 18 bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K, B.K. ve İ.K. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ekipler, ayrıca merkeze bağlı Duruca köyü girişinde M.Z. yönetimindeki bir otomobilde yaptıkları aramada 25 bin 175 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.



Olayla ilgili sürücüyle araçtaki Suriye uyruklu R.D. gözaltına alındı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.