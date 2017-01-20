Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, bin 880 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından bazı zanlıların ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.



Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bin 880 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan Suriyeli H.Ö, Ş.M, ve A.E, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.