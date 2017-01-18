Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te, Suriye uyruklu bir kişinin aracında yapılan aramada bin 878 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.





Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Suriyeli H.Ö'nün aracını durdurdu.





Ekipler, araçta yapılan aramada, bin 878 sentetik uyuşturucu buldu.





Suriye uyruklu H.Ö, gözaltına alındı.