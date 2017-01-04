Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.D. idaresindeki plakası açıklanmayan motosiklette yolcu olarak bulunan F.Ç.A. tarafından Hürriyet Mahallesi'nde bir sokağa poşet atıldığı bilgisini aldı.



Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında F.Ç.A'yı gözaltına alan ekipler, içinde 10 gram sentetik uyuşturucu bulunan poşetlere el koydu.



Alınan ifadeler doğrultusunda uyuşturucunun C.Ö. ve Ş.Ö'den satın alındığı belirlendi.



Ekipler, nöbetçi savcılığın talimatı ile gözaltına alınan C.Ö. ve Ş.Ö'nün ikametlerine operasyon düzenledi.



Operasyonda, 3 şişe bandrolsüz içki, 19 tabanca fişeği, bir kurusıkıdan bozma tabanca ve tabancaya ait şarjör, balistik yelek, av tüfeği ve tüfek haznesi içinde 7 fişek ele geçirildi.



Şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.