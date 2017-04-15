Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kilis'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cemil Ölmez (71) idaresindeki 79 EC 333 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.



Kazada, sürücü Cemil Ölmez, Mehmet Cemil Ölmez (18), Fatma Ölmez (56), Ayşegül Ölmez (21) ve Hayriye Ölmez (20) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Ölmez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.