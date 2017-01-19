Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mahallesi Kesmelik Caddesi'nde Mehmet Tosun'un kullandığı 79 AC 733 plakalı motosiklet ile E.Y. idaresindeki 79 EG 100 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tosun, ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücü E.Y. gözaltına alındı.
Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü
Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads