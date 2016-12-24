Kilis'te Terör Operasyonu

Kilis'te terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Oylum köyü sınır hattında düzenlenen operasyonda, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.



Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda uygulama yapan ekipler de çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları gerekçesiyle 2 kişiyi yakaladı.



Yabancı uyruklu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 2 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.