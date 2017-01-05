Kilis'te Tema Üyeleri Birinciliği Kutladı

Nüfus oranı bazında en çok gönüllü sayısına ulaşan Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Genç TEMA Topluluğu, Türkiye birinciliğini düzenledikleri etkinlikle kutladı.



Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından en çok gönüllü sayısına ulaşan il ve üniversite unvanını alan Kilis Genç TEMA Topluluğu üyeleri, Üniversite Uygulama Otelinde düzenlenen etkinlikte, pasta kesip gönüllerince eğlendi.



TEMA İl Temsilcisi Ebru Külekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, topluluk olarak sadece üniversitelerde değil, anasınıfı, ilk ve orta okul ile liselerde de etkinlikler yaptıklarını belirtti.



Yapılan etkinliklerin genel itibariyle eğitim amaçlı olduğunu anlatan Külekçi, gittikleri bölgelerde yapılan çalışmaların yanında, doğayı ve çevreyi korumak adına eğitimler verdiklerini ifade etti.



Genç TEMA Başkanı Özge Akanlar da topluluk olarak 2016'da çok çalıştıklarını ve kısa sürede il bazında 667, üniversite olarak ise 350 gönüllü sayısına ulaşarak Türkiye birincisi olmaya hak kazandıklarını aktardı.



Kilis TEMA Eğitim Sorumlusu Cuma Bulut ise minik TEMA'dan üniversiteye kadar her alanda eğitimler vermeye devam ettiklerini söyledi.