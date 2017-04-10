Kilis'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kilis'te Suriye uyruklu kişinin evinde çeşitli dönemlere ait 82 parça tarihi eser ele geçirildi.



Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yaşayan bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratını aldı.



Bunun üzerine kimliği açıklanmayan Suriye uyruklu kişinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollardan sokulan tarihi 74 gümüş sikke, 4 yüzük ve işlemeli 4 taş ele geçirdi.



Olayla ilgili Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.