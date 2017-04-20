Kilis'te Suriyeli Ailelere Yardım

Kilis'te ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacılara ayakkabı yardımında bulunuldu.



Türk Kızılayı Kilis Şubesi gönüllüleri, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yerleştikleri Kilis'te kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi 200 aileyi belirledi.



İstanbul'da yaşayan Kilisli İş Adamı Selim Tekdirlik tarafından Türk Kızılayına bağışlanan ayakkabılar, tespit çalışmalarının ardından ailelere dağıtıldı.



Türk Kızılayı Kilis Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik desteğin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.



İhtiyaç sahibi aileleri tespit çalışmalarının ardından yardımların sürdürüldüğünü aktaran Erdinç, "Kışlık bot ve yazlık ayakkabılar ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaktadır. Kızılay olarak ayrım gözetmeden ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyor, bu kapsamda bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Erdinç, bu tür faaliyetlerin sürdürülebilmesi adına hayırseverleri yardıma davet etti.