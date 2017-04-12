Kilis'te Şüpheli Ölüm

Kilis'te yalnız yaşayan 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Çaylak Mahallesi Şeyh Ahmet Caddesi Cami Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Emel Fırıldak'tan haber alamayan yakınları, durumu 155 polis imdat telefonuna bildirdi. Polis ekipleri hareketsiz yatan kadını görünce olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı kadının öldüğü anlaşıldı.



Cumhuriyet savcılığınca yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırıldak'ın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KİLİS