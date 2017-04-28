Kilis'te Spor Salonlarında Dolapları Soyan Şüpheli Yakalandı

KİLİS'te, halka açık tesislerdeki dolapların kapak kilitlerini açıp hırsızlık yaptığı iddia edilen S.K. polis tarafından gözaltına alındı.



Kent genelindeki spor, hamam, sauna ve fitness salonlarındaki dolaplarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Ekipler, S.K.'yı saklandığı evde gözaltına aldı.



Adresinde yapılan aramada bir miktar para, çeşitli dolap anahtarları ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirilen S.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



- Kilis