Kilis'te Sis Etkili Oluyor

Kilis'te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sisin sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.



Kilis kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 20- 30 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar kara yollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis lambaları ile araç farlarını yakarak seyretti. - KİLİS