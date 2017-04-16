Kilis'te Sis Etkili Oluyor
Kilis’te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sisin sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Kilis'te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sisin sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Kilis kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 20- 30 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar kara yollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis lambaları ile araç farlarını yakarak seyretti. - KİLİS