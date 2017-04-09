Kilis'te Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kilis'te şehit polisler için mevlit okutuldu.



Havı Cümbüş Camii'nde, şehit polisler için İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hacı Cümbüş Camisinde öğle namazını müteakip okutulan mevlite Kilis Valisi İsmail Çataklı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlitte, şehit polisler için dualar okundu. - KİLİS