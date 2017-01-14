Kilis'te bir infaz koruma memuru, mahkumlardan rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı L Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru A.Ç. hakkında, mahkumlardan rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla A.Ç'yi gözaltına aldı.
A.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı Suç Ceza Hakimliğince rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Kilis'te Rüşvet İddiası
Kilis'te bir infaz koruma memuru, mahkumlardan rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Kilis'te bir infaz koruma memuru, mahkumlardan rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
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