Kilis'te Otomobil Köprüden Uçtu: 1 Ölü, 2 Yaralı

KİLİS'te kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Ahmet Doğan yaşamını yitirdi, eşi ve kızı ise yaralandı.



Kaza, dün öğleden sonra Kilis- İslahiye karyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Doğan yönetimindeki 06 YFU 24 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Afrin Köprüsü'nden şarampole uçtu. Kazada, sürücü Ahmet Doğan ile yanında bulunan eşi Emine Doğan ve kızı Hatice Vurucu yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ahmet Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Doğan'ın cesedi otopsi için morga konulurken, tedavileri süren eşi ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



- Kilis