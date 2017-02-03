Kilis'te ormanlık alana hayvanlar için yiyecek



KİLİS'te, yaban hayvanları için ormanlık alandaki avlaklara yiyecek bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile avcı dernekleri tarafından kış şartları nedeniyle Deliosman ile Çerçili köylerindeki ormanlık alanındaki avlaklara sakatat, yonca, buğday ve saman bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Çoşkun, kış şartlarının kötü gittiği dönemlerde yaban hayvanları için yiyecek bıraktıklarını belirterek, "Şuan itibariyle yaklaşık olarak 400 kilo yonca, 400 kilo buğday ve 200 kilo kadar sakatat doğaya bıraktık. Kış koşullarının durumuna göre, doğaya bırakma çalışmaları da devam edecektir" dedi.



Kilis Av Yaban Hayatı Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özuymaz ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün başlattığı kampanyaya destek verdiklerini ifade ederek, "Av hayvanlarının gördüğünüz gibi zor şartlarda hayatlarını idame ettirdiklerini gördük. Onlara bazı takviyelerde bulunduk. Yemler verdik. Bundan da çok gurur duyduk. Avcı hiçbir zaman doğada katleden değil, avcı doğanın dostudur. Biz bunu göstermek için müdürümüzün çağrısına icabet ettik" diye konuştu.



Kilis Avcılık ve Yaban Hayatını Koruma Derneği Başkanı Uğur Dere ise yemleme yaparak hayvanların yaşamlarını sürmesine katkı sağladıklarını kaydederek, "Avcı sadece doğada vurmak öldürmek değil, bizim anlayışımız spor amaçlıdır" diye konuştu.