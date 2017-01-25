Kilis'te Öğrencilere Tatil Programı

Kilis Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak, ücretsiz sinema ve oyun günleri düzenleneceği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, 7-15 yaş arası çocukların, 26-27 Ocak tarihlerinde, saat 11.00 Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisi'nde çeşitli animasyon filmleri izleme imkanı bulacağı belirtildi.



Film gösteriminin yanında çocukları internetten ya da bilgisayar oyunlarından uzaklaştırmak adına eğitici ve eğlenceli oyunların da planlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Çocukları zararlı içeriklerden korumanın en iyi yolu, onlara seçmeyi öğretmekten geçiyor. Bu nedenle onları yararlı içeriği olan, eğiten, zeka geliştiren oyunlara yönlendirmek ve zamanı doğru kullanmayı öğrenmeleri için çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü onlara hiçbir şeyi yasaklamadan doğru zamanda doğru şeyleri yapmayı öğretmek, oyun ya da internet bağımlılığının da önüne geçecektir. Bu kapsamda yarıyılı iyi değerlendirmeyi planlayan Kilis Belediyesi tatil boyunca çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir."