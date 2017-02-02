Kilis'te otomobiller ile motosikletlerin çarpışması, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi kavşağına kontrolsüz giren motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İkinci kazada ise 7 Aralık Üniversitesi önünde seyir halindeki motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan 2 motosiklet sürücüsü Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazalar saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı. - KİLİS
Kilis'te Motosikletlerin Karıştığı Kazalar Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
Kilis’te otomobiller ile motosikletlerin çarpışması, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.
Kilis'te otomobiller ile motosikletlerin çarpışması, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.