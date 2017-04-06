Kilis'te Kültür Sanat

Adana Devlet Tiyatrosu "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı oyununu Kilisli çocuklarla buluşturacak.



Vadeha Atiyeh'in kaleme aldığı, Fırat Demirağ'ın yönettiği oyunda, Ozan Sargın, Recep Kekil, Nazlı Köymen, Ömer Bertan, Dilara dokumacı ve daha birçok oyuncu rol alıyor.



Oyunda, yoksul bir oduncu olan Ali Babanın kardeşi Kasım'a borcunu ödemek için başından geçenler anlatılıyor.



Oyun, 7 Nisan Cuma günü saat 11.00'da ve 14.00'da, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi Sahnesinde izlenebilecek.