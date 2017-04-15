Kilis'te Kaza: Anne Öldü, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralı

KİLİS'te dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp orta refüjdeki bariyerlere çarpan otomobildeki 56 yaşındaki Fatma Ölmez yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Kilis- Gaziantep karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Cemil Ölmez yönetiminde 79 EC 333 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kontrolden çıkıp orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Cemil Ölmez ile yanında bulunan eşi Fatma, çocukları Mehmet Cemil, Ayşegül ve Hayriye Ölmez yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 56 yaşındaki Fatma Ölmez doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölmez'in cesedi otopsi için morga götürülürken, tedavileri süren yaralılardan Ayşegül Ölmez ise hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi. - Kilis