Kilis'te, Karla Mücadele Sabaha Kadar Sürdü

Kilis Belediyesi aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kentin ana arterlerini açık tutmak için sabaha kadar karla mücadele etti.



Kilis Belediyesi tarafından ana caddeler ve ana arterlerde kepçe ve greyderler ile karları kürerken, buzlanmalara karşı ana güzergahlar da tuzlama yapıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar belediye ekipleri, karla mücadele ettiler. - KİLİS