Kilis'te Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirtilen 3 kişi tedavi edildi.



Alınan bilgiye göre, etkili olan rüzgar nedeniyle Şörhabil Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu A.M, Ö.M. ve E.H. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Kendi imkanlarıyla Kilis Devlet Hastanesine giden 3 kişinin acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.