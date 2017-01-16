Kilis'te Kaçakçılık Operasyonu

Kilis'te bir minibüste yapılan aramada 3 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu hastane kavşağında S.D. idaresindeki plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 3 bin paket sigara bulundu.



Ekipler, başka bir uygulama noktasında ise H.D.K yönetimindeki plakası açıklanmayan araçta yaptıkları aramada 850 paket gümrük kaçağı sigara elde etti.



Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler, S.D ve H.D.K cumhuriyet savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.