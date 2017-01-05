Kilis'te 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Cumhuriyet başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kararı olan, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 12 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü İ.P hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.
Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu
Kilis'te 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Cumhuriyet başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kararı olan, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.
Kilis'te 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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