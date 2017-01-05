Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis'te 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi





Cumhuriyet başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kararı olan, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.





Araçta yapılan aramada, 12 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.





Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü İ.P hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.