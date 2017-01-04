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Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis'te 10 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiCumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda çevre yolu Hastane Kavşağı'nda M.Ö.

Kilis'te Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis'te 10 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda çevre yolu Hastane Kavşağı'nda M.Ö.K idaresindeki plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 10 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.Ö.K hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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