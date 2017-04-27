Kilis'te Hırsızlık İddiası

Kilis'te farklı zamanlarda aynı iş yerinden üç kere hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.



Kent merkezinde bir spor salonunda farklı zamanlarda üç defa hırsızlık olayı gerçekleşti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.



Ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheli S.K'yı yakaladı.



Sağlık kontrolünden geçirilen S.K, daha sonra emniyette götürüldü.